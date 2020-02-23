وزير الثقافة يعلن عن بدء حملة لصيانة زقورة اور والمعابد في ذي قار

2020/02/23 | 11:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلن وزير الثقافة والسياحة والاثار عبد الامير الحمداني، اليوم الاحد، عن اطلاق حملة لصيانة زقورة اور والمعابد في محافظة ذي قار.‏ وقال الحمداني، إن” وزارة الثقافة والسياحة والاثار خصصت مبالغ مالية لمدينة اور الاثرية لصيانة الابنية ‏الشاخصة في زقورة اور ومنطقة المعابد”.‏ واشار الى ان “ستكون هناك اعمال مدنية هندسية وتاهيل […]

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