رابطة المصارف الخاصة العراقية تقيم دورة «استراتيجية التوعية المصرفية وجودة الخدمة »

2020/02/23 | 11:44 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اقامت رابطة المصارف الخاصة العراقية بالتعاون مع مركز الدراسات المصرفية في البنك المركزي ،الاحد، دورة تدريبية تحت عنوان " استراتيجية التوعية المصرفية وجودة الخدمة " ، بمشاركة عدد من العاملين في القطاع المصرفي الحكومي والخاص ، في مقر الرابطة.

وتهدف الدورة الى تطبيق المفاهيم الأساسية لخدمة العملاء في بيئة العمل و تطوير مهارات المشـاركيـن حول مفاهيم حماية العميل ورعايته و أساليب الحصول على ملاحظات العملاء لتحسين برنامج خدمة العملاء باستمرار ، بالاضافة الى تطبيق الإستراتيجيات التي تهدف إلى استعادة ولاء العملاء والإلمام في إدارة نظام شكاوى العملاء .

وتستهدف الدورة مدراء ومعاونين وعاملين في قسم التوعية المصرفية وحمايه الجمهور و مدراء ومعارنين وعاملين في قسم التسويق .

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