التعليم: تعليق الامتحان التقويمي يشمل العام الحالي فقط

2020/02/23 | 11:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أسباب تعليق الامتحان التقويمي للدراسات النهائية في الجامعات.

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