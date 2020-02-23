وكالة اخبارية تنفي اصابة 4 عراقيين بفيروس كورونا في ايران

2020/02/23 | 12:27 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نفت وكالة "إيران بالعربية" الإخبارية، اليوم الاحد، الانباء التي تحدثت عن اصابة اربعة مواطنين عراقيين مقيمين في طهران بفيروس كورونا.

وذكرت الوكالة انه "انتشر مؤخراً خبراً في وسائل التواصل الاجتماعي كثيرة مفاده اصابة اربعة من العراقيين المقيمين في حي دولت آباد جنوب العاصمة طهران، بفيروس كورونا ونقلهم الى الحجر الصحي".

وأضافت انه "بعد التحري والاستفسار من مصادر وزارة الصحة الايرانية نود ان نبين ان هذا الخبر عارٍ عن الصحة"، مؤكدة انه "لا توجد اي اصابات للأخوة العراقيين المقيمين في ايران".

ودعت الجميع الى "اخذ الحيطة والحذر وعدم نشر الشائعات التي تسبب القلق والفوضى".

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