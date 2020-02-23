توضيح حكومي بشأن كورونا في العراق.. هل ينتقل عبر المنتجات الزراعية؟

2020/02/23 | 12:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةأكدت وزارة الزراعة، الأحد، أن فيروس كورونا لا ينتقل عن طريق المنتجات الزراعية.وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف، إن "اللجنة الوزارية بشأن فيروس كورونا عقدت اجتماعاً برئاسة رئيس الوزراء وبحضور الوزراء المعنيين وممثلي الجهات ذات العلاقة، لاتخاذ الإجراءات الوقائية لدرء خطر كورونا، لاسيما بعد تسجيل إصابات ببعض دول الجوار والمنطقة".وأضاف، أن "منظمة الصحة العالمية أوضحت أن الفايروس لا ينتقل عبر المنتجات الزراعية"، مشيراً إلى أن "استمرار الوزارة باستيراد البضائع الزراعية من الدول مع التأكيد على إجراء الفحوصات المختبرية الاعتيادية".

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