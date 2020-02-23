2020/02/23 | 12:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدير منفذ شلامجة الحدودي لـ / نينا/ الحركة تسير بشكل طبيعي في المنفذ ويدعو الى عدم ترويج الشائعات لأنها تربك الوضع العام هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/23 | 12:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدير منفذ شلامجة الحدودي لـ / نينا/ الحركة تسير بشكل طبيعي في المنفذ ويدعو الى عدم ترويج الشائعات لأنها تربك الوضع العام) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدير منفذ شلامجة الحدودي لـ / نينا/ الحركة تسير بشكل طبيعي في المنفذ ويدعو الى عدم ترويج الشائعات لأنها تربك الوضع العام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).