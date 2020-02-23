تسجيل حالة وفاة جديدة بكورونا في إيران

2020/02/23 | 12:28 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن رئيس جامعة مازندران للعلوم الطبية في إيران، اليوم الاحد، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في مدينة تنكابن في محافظة مازندران شمال البلاد.

وبذلك ترتفع حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا في إيران إلى 7 حالات، فيما تم تأكيد نحو 30 إصابة.

وأعلنت السلطات الصينية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا الجديد إلى 2442 شخصا وقرابة 77 ألف إصابة مؤكدة.

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