نجم مانشستر يونايتد يقترب من انتر ميلان

2020/02/23 | 12:28 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأحد، أن إنتر ميلان يرغب في ضم أحد لاعبي مانشستر يونايتد خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن "إنتر ميلان يقترب من خسارة خدمات مهاجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز خلال الصيف المقبل".

وسبق أن أشارت تقارير إسبانية إلى أن "برشلونة سيدفع الشرط الجزائي في عقد لاوتارو مع إنتر، والمقدر بـ111 مليون يورو".

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن "مسؤولي إنتر يرغبون في تعويض لاوتارو، بالتعاقد مع الفرنسي أنتوني مارسيال، مهاجم مانشستر يونايتد".

وقالت "ميرور" إن "قائمة أهداف إنتر تضم أيضًا بيير إيميريك أوباميانغ (آرسنال)، وتيمو فيرنر (لايبزيج)، بينما يظل ضم أنطوانغريزمان (برشلونة) هو حلم النيراتزوري".

يذكر أن عقد مارسيال مع مانشستر يونايتد يمتد حتى صيف 2024، مع إمكانية التجديد لموسم آخر.

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