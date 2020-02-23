2020/02/23 | 12:31 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر الاتحاد الإيراني لكرة القدم، اقامة مباريات الدوري الإيراني الممتاز من دون جمهور بسبب فايروس “كورونا”.وذكر الاتحاد الإيراني في بيان أن “جميع مباريات كرة القدم للأندية في جميع أنحاء البلاد في مختلف البطولات الدوري الممتاز، الأول والثاني والثالث والرابع، كرة الصالات، لكرة الشاطئية ستقام من دون جمهور”.وأوضح أن “هذا الإعلان يأتي للنهوض بالصحة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اتحاد الكرة الإيراني يمنع تواجد الجماهير في مباريات الدوري بسبب كورونا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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