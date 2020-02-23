الأردن تشدد إجراءات فحص فيروس كورونا لجميع الوافدين

2020/02/23 | 12:39 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأحد، تشديد إجراءات فحص فيروس كورونا لجميع القادمين إلى البلاد.وقال مساعد الأمين العام في وزارة الصحة، إسحاق عدنان، إن “الأردن بات الآن وسط منطقة ملتهبة بعد تسجيل إصابات بالفيروس في دول المجاورة”.وأكد أن الوزارة شددت الإجراءات الرقابية على المعابر الحدودية البرية والجوية والبحرية للبلاد وخصوصا معبر جايبر الحدودي

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