صالح: حكومة العبادي اقترضت 13 مليار دولار

2020/02/23 | 12:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المستشار المالي للحكومة العراقية، مظهر محمد صالح، اليوم الاحد، عن اقتراض حكومة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي 13 مليار دولار.وقال صالح في حديثه، خلال ندوة “تحذيرات IMF وإصلاح السياسة المالية”، إن الحرب على داعش الارهابي جعلت العراق يقترض مبلغ لا يتجاوز الـ 13 مليار دولار من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والدول الاوربية […]

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