مصدر امني يعلن اصابة مزارعين اثنين بتفجير شمال شرق ديالى

2020/02/23 | 12:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر امني في محافظة ديالى، اليوم الاحد، بأن اثنين من المزارعين اصيبا بجروح بانفجار عبوة ناسفة في حوض شيخ بابا شمال شرق المحافظة.وقال المصدر، إن “عبوة ناسفة موضوعه على جانب طريق ترابي في عمق بساتين شيخ بابا شرقي ناحية جلولاء(80كم شمال شرق بعقوبة) انفجرت على جرار زراعي ما اسفر عن اصابة اثنين من […]

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