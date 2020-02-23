ايران تعلن حالة وفاة سابعة بفيروس كورونا

2020/02/23 | 12:39 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شف نيوز/ أعلن رئيس جامعة مازندران للعلوم الطبية في إيران تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" في مدينة تنكابن في محافظة مازندران شمال البلاد.وترتفع بذلك حصيلة الوفيات جراء فيروس "كورونا" في إيران إلى 7 حالات، فيما تم تأكيد نحو 30 إصابة.وقررت السلطات الإيرانية إغلاق كل الجامعات والكليات في عدد من محافظات البلاد، كاجراء احترازي لمنع انتشار اكبر لكورونا.وقد كانت مدينة ووهان في الصين أول بؤرة انتشر فيها فيروس "كورونا" قبل أن تنتقل العدوى إلى مناطق أخرى في الصين ومن ثم انتشار الفيروس في في عشرات الدول الأخرى، حاصدا يوميا مزيدا من الأرواح.ورغم فرض السلطات الصينية إجراء الحجر الصحي على خلفية انتشار كورونا الجديد، وتحول ووهان إلى مدينة أشباح بشوارعها الفارغة، لم يحد ذلك من ارتفاع عدد المصابين وحالات الوفاة فيها.وأعلنت السلطات الصينية اليوم الأحد، في آخر احصائية، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس"كورونا" المستجد داخل البلاد بنهاية السبت، إلى 2442 شخصا والإصابات المؤكدة إلى 76936.

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