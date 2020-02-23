حالة وفاة جديدة بسبب فيروس ’’كورونا’’ في إيران

2020/02/23 | 12:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ترجمة

كشفت جامعة مازاندران للعلوم الطبية، في إيران، الأحد (23 شباط 2020)، عن وفاة شخص مصاب بمرض ’&...





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