بالوثيقة.. المكلف بإدارة الكرة العراقية يباشر عمله ويصدر بياناً بشأن المهمة

2020/02/23 | 12:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ بغداد

قدم أحمد عباس، المكلف لإدارة شؤون اتحاد كرة القدم من قبل الاتحاد الدولي اليوم الاحد، (23 شباط 2020...





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