الداخلية العراقية تعقل 7 عناصر لـ’داعش’ في الموصل

2020/02/23 | 12:39 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية العراقية، الاحد، عن اعتقال سبعة من عناصر لجماعة "داعش" الوهابية في الموصل....

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