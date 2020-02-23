2020/02/23 | 12:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة يستعد العالم لتوديع الشتاء الأشد دفئا على الإطلاق، مع ارتفاع درجات الحرارة 3 درجات مئوية عن متوسط القرن العشرين، حيث سجلت درجات الحرارة في الولايات المتحدة على سبيل المثال رقما قياسيا في السجلات التي تعود إلى 141 عاما.وكانت درجات الحرارة أقل بخمس درجات مئوية في معظم أنحاء روسيا، وأجزاء من الدول […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العالم على أعتاب توديع الشتاء “الأكثر دفئا” على الإطلاق) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العالم على أعتاب توديع الشتاء “الأكثر دفئا” على الإطلاق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).