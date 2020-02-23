شاهد بالصور.. اجراءات مكثفة في مطار بغداد لمواجهة “كورونا”

2020/02/23 | 12:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تستمر الاجراءات الوقائية في مطار بغداد لفحص الوافدين من خارج البلاد والتأكد من سلامتهم من الاصابة بـ”كورونا”، وسط الهلع الذي تعيشه البلاد بعد الاصابات والوفيات التي خلفها الفيروس في ايران.واظهرت صور اطلعت عليها “يس عراق”، استمرار اللجان والفرق التفتيشية باخضاع المسافرين الى الفحص داخل المطار فضلا عن داخل الطائرة قبل نزول […]

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