انتر ميلان يستهدف استعادة صدارة الكالتشيو من بوابة سمبدوريا

2020/02/23 | 12:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه نادي إنتر ميلان منافسه سامبدوريا، في إطار مواجهات الجولة 25 من منافسات الدوري الإيطالي.وسقط إنتر في فخ الهزيمة أمام مضيفه فريق لاتسيو 1-2، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب “أولمبيكو”، في قمة مباريات الجولة 24 من الدوري الإيطالي “كالتشيو”.ويحتل نادي إنتر المركز الثالث برصيد 54 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن يوفنتوس […]

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