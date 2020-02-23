2020/02/23 | 12:46 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("أزمـة كبيرة" على ابواب حكومة علاوي .. !) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("أزمـة كبيرة" على ابواب حكومة علاوي .. !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).