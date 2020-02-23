الهند تكتشف حقول غنية بثلاثة آلاف طن من الذهب الخام

2020/02/23 | 12:46 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

قالت مسؤولة حكومية في الهند اليوم السبت إن بلادها اكتشفت حقول ذهب بها احتياطيات تتجاوز ثلاثة آلاف طن في ولاية أوتار براديش، كبرى الولايات الهندية من حيث عدد السكان.وتستخرج الهند، ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم، ما يتراوح بين طنين وثلاثة أطنان من الذهب سنويا وتعتمد على الواردات با...

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