حالة وفاة اضافية في إيران بـ”كورونا”.. وبشرى سارة من الصين: لا إصابات جديدة منذ 24 ساعة

2020/02/23 | 12:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلنت السلطات المحلية في 21 منطقة إدارية صينية عن عدم تسجيلها حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، فيما ارتفعت عدد الوفيات بايران إلى 7 حالات بعد وفاة شخص في مدينة مازندران اليوم.وأعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم الأحد عن تسجيلها أمس السبت 648 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس […]

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