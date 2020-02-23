النفط: 13 مليار دولار ايرادات العراق من المنتجات النفطية

2020/02/23 | 12:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

أكدت وزارة النفط العراقية عدم دقة تصريحات النائب عدنان الزرفي عضو مجلس النواب التي أدلى بها لإحدى القنوات الفضائية، بشأن إنتاج ومبيعات النفط.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها أن معدل النفط الخام المجهز للمصافي العراقية يبلغ 644 ألف برميل باليوم وليس بكمية (مليون ) برميل كما صرح به النائب الزرفي.

وأضافت أن مبيعات المنتجات النفطية فهي تعادل ماقيمته 13 مليار دولار وليس 23 مليار دولار ، مبينة أن إيرادات المبيعات الفعلية للمنتجات النفطية قد بلغت 10.6 ترليون دينار عراقي وليس كما ذكره النائب الزرفي من انها لاتتجاوز 2 ترليون دينار .

وأوضحت الوزارة أن قيمة الاجمالي من المنتجات النفطية فيما لو استوردت لسد الحاجة المحلية بالكامل فإنها تقدر حوالي 12.2 مليار دولار سنوياً، مشيرة الى أن كلفة البنزين المستورد لسد النقص مابين العرض والطلب فإنها تعادل ماقيمته 1.7 مليار دولار .

كما بينت أن الموارد المذكورة لمبيعات المشتقات النفطية لاتشمل الكلف التشغيلية والنفقات الاخرى التي مَولت من مبيعات المشتقات النفطية ، وخصوصاً رواتب الموظفين الذي يقدر عددهم بـ30 الف موظف.

وأكدت الوزارة أنها تواجه ضغوطاً مستمرة لاستيعاب اعداداً كبيرة من العاطلين والخريجين ، حيث تم استيعاب عدة الآف منهم وأنخراطهم بالعمل في المصافي .

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