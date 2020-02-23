2020/02/23 | 12:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة ديالى، الاحد، اتلاف اكثر من ٥٥ طن من المواد الغذائية الغير مطابقة للمواصفات القياسية في منفذ المنذرية.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي نقلا عن مدير الرقابة الصحية محمد هادي رشيد في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “فريق مشترك من شعبة الرقابة الصحية في قسم الصحة العامة وقطاع بعقوبة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتلاف 55 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك بمنفذ المنذرية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتلاف 55 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك بمنفذ المنذرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).