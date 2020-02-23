2020/02/23 | 12:58 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرتترقب مناطق العراق، منخفضًا جويًا شبه قطبي في الطبقات العليا، مصحوبًا بمنخفض حراري سطحي، خلال الأيام الثلاثة المقبلة، وسط تحذيرات من سيول جارفة شرقي البلاد جراء غزارة الأمطار.

ينتظر العراق منخفضًا جويًا شبه قطبي يتلاعب بأجواء البلاد خلال الأسبوع الجاري

وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في تدوينة له، يوم الأحد 23 شباط/فبراير، إن "منخفضًا جويًا شبه قطبي في الطبقات العليا، مصحوبًا بمنخفض حراري سطحي، يبسط سيطرته على أجواء البلاد خلال أيام الاثنين، والثلاثاء، والأربعاء".

وتوقع عطية، أن "تكون أجواء نهار اليوم الأحد، غائمة بشكل جزئي في عموم المدن العراقي، مصحوبة بارتفاع درجات الحرارة، مع رياح ما بين الساكنة إلى متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة"، مبينًا أنها "تتحول فجر الإثنين إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة".

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وتحذيرات من سيول وفيضانات محتملة

وبين عطية، أن "الطقس المتوقع سيكون ربيعي، شتوي، خريفي، وصيفي خلال الأسبوع الحالي"، لافتًا إلى أن "الأجواء ستشهد تطرفًا كبير بدرجات الحرارة ما بين بداية الأسبوع ونهايته".

وأضاف، أن "الأجواء ستكون شبه صيفية خلال الأيام الثلاثة القادمة، وستستخدم وسائل التكييف في جنوب ووسط البلاد"، مرحجًا أن "يعقبها انخفاض حاد بدرجات الحرارة خلال ساعات نهار يوم الأربعاء بفوارق كبيرة تسبب نزلات البرد والإنفلونزا".

كما توقع المتنبئ الجوي، أن تكون الرياح نشطة أحيانًا، مصحوبة بهبات شديدة في أغلب مدن وسط وغرب البلاد، إضافة للفرات الأوسط وجنوب البلاد، مع موجات غبار كثيفة، خصوصًا يوم الأربعاء المقبل.

وأوضح، أن "أمطار غزيرة ستهطل في مناطق متفرقة من مدن الوسط نزولاً نحو مدن الجنوب"، محذرًا من "حالة الجو غير الثابتة".

وأشار المتنبئ الجوي، إلى أن "مناطق من مدن الوسط والفرات الأوسط وشرق الأنبار ستستقبل أعلى كمية مع الأمطار الغزيرة مع تساقط، الحالوب، ثم تليها مدن الجنوب، والأقل هي مدن الشمال".

حذر متنبئ جوي من طقس متطرف ستشهده البلاد مع أمطار غزيرة وسيول متوقعة

كما حذر عطية، من "سيول جارفة متوقعه شرق واسط وجنوب شرق ديالى بسبب غزارة الأمطار شرقًا صباح يوم الأربعاء المقبل، وكذلك سيول وغرق للشوارع في المناطق التي يتوقع أن تشهد غزارة في الأمطار".

وأكد، أن "الحال ستشد يوم الثلاثاء 25 شباط/فبراير حتى صباح الأربعاء"، داعيًا إلى "تجنب النزول إلى البحر وترك السواحل خلال الأيام الثلاثة القادمة، بسبب ارتفاع الأمواج الناتج عن نشاط الرياح السطحية"، فيما أوضح أن "بعض مناطق إيران كذلك معرضة للفيضانات حيث ستستقبل كميات أمطار فيضانية يوم الأربعاء المقبل".

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تحذيرات من سيول قادمة

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