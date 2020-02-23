2020/02/23 | 12:58 - المصدر: دواروز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديمقراطي الكوردستاني يكشف عن كتلة صغيرة رشحت 6 وزراء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع دواروز الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/23 | 12:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع دواروز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديمقراطي الكوردستاني يكشف عن كتلة صغيرة رشحت 6 وزراء) نشر أولاً على موقع (دواروز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الديمقراطي الكوردستاني يكشف عن كتلة صغيرة رشحت 6 وزراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (دواروز).