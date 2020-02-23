2020/02/23 | 12:58 - المصدر: دواروز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مصرع واصابة 12 شخصاً بزلزال على الحدود التركية-الايرانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع دواروز الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/23 | 12:58.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع دواروز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع واصابة 12 شخصاً بزلزال على الحدود التركية-الايرانية) نشر أولاً على موقع (دواروز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع دواروز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع واصابة 12 شخصاً بزلزال على الحدود التركية-الايرانية) نشر أولاً على موقع (دواروز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرع واصابة 12 شخصاً بزلزال على الحدود التركية-الايرانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (دواروز).