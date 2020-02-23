2020/02/23 | 12:58 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منظمة أمريكية تجهز المثنى بمختبر بيطري متطور هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/23 | 12:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منظمة أمريكية تجهز المثنى بمختبر بيطري متطور) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منظمة أمريكية تجهز المثنى بمختبر بيطري متطور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).