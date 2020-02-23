فرز أراضٍ لتوزيعها على المواطنين في ناحية الرشيد جنوبي بغداد

2020/02/23 | 12:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أعلنت محافظة بغداد، عن فرز اراضي لتوزيعها على المواطنين في ناحية الرشيد جنوبي العاصمة.وذكر بيان للمحافظة تلقت وكالة “العهد نيوز”، نسخة منه ان “محافظ بغداد محمد العطا، تفقد ناحية الرشيد جنوبي بغداد برفقة عضو مجلس النواب حسن شويرد الحمداني والتقى بعدد من وجهاء الناحية مستمعا لأبرز احتياجاتهم”.وأشار ان “ناحية […]

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