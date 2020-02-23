قاسم المحبشي - ليلة فكرية خولية في ساقية الصاوي الثقافية

2020/02/23 | 13:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #قاسم_المحبشي طوبا للأجداد بالأحفاد الذين يحملون شعلتهم حينما قرأت عنوان الندوة في الدعوة قبل عشر أيام ( التجديد عند أمين الخولي: مقاربة ما بعد الحداثة) تسألت مع نفسي يا ترى ماذا يربط رجل دين ازهري عاش معظم حياته في النصف الأولى من القرن الماضي في بلد عربي بحركة ما بعد الحداثة التي ولدت ونمت وازدهرت في الثلث الأخير من القرن العشرين في سياق ثقافي غربي مغاير؟! وبحكم تخصصي في الفلسفة المعاصر واطلاعي على ال......

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