خليل إبراهيم كاظم الحمداني - الدورة الاعتيادية ال 43 لمجلس حقوق الانسان .. فرصة المراجعة للمهام المتجددة

2020/02/23 | 13:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #خليل_إبراهيم_كاظم_الحمداني باحثفي مجال حقوق الانسانيعقد مجلس حقوق الانسان دورته الاعتيادية (1)الـ 43 في جنيف للفترة من 24 شباط الى 20 آذار /2020 متزامنا مع الحملة التي اطلقها السيد الامين العام لإجراء الحوار العالمي الشامل بمناسبة الذكرى 75 لتاسيس الأمم المتحدة حول دور التعاون العالمي في تشكيل المستقبل الذي نصبو اليه ..والذي يفترض ان تكون حقوق الانسان وإنشغالاتها جزء من هذا المستقبل الحلم وبالتاكيد سنتوقع انجازات ......

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