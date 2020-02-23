رغم هزيمة داعش في 2017.. أرقام صادمة عن نازحي العراق

2020/02/23 | 13:10 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفادت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية يوم الأحد بأن أكثر من 327 ألف أسرة لا تزال نازحة داخل البلاد رغم مرور أكثر من عامين على هزيمة تنظيم "داعش".

وقال مدير قسم شؤون العودة التابع الى دائرة شؤون الفروع في الوزارة عامر عباس زغير في بيان ورد لشفق نيوز، إن 565 ألفاً و256 أسرة عادة إلى مناطق الأصلية بنسبة 63 بالمئة من أصل 892 ألفاً و311 ألف أسرة منذ بداية تحرير المناطق من سيطرة "داعش".

وأشار إلى أن نسبة العائدين تبلغ 63 بالمئة، ما يعني أن 327 ألفاً و55 عائلة لا تزال نازحة داخل البلد رغم إعلان العراق هزيمة داعش أواخر عام 2017 واستعادة كامل أراضية من قبضة التنظيم.

وأضاف زغير أن "محافظة الانبار هي اكثر المحافظات استقبالا للعائدين حيث شهدت عودة (238،620) الف اسرة الى مناطقها سكناها الاصلية بنسبة (84%) تلتها محافظة نينوى بالمرتبة الثانية و بلغت عدد الاسر العائدة اليها (170،002) الف اسرة بنسبة (55%) فيما حلت محافظة صلاح الدين بالمرتبة الثالثة بعودة ( 83،740) الف اسرة بنسبة (56 بالمئة)".

وتابع زغير ان "عدد العائدين الى محافظة ديالى بلغ (34،306) الف اسرة بنسبة (49%) و الى محافظة كركوك (22،705) الف اسرة عائدة بنسبة (53%) ، فضلا عن مناطق اطراف بغداد شهدت عودة (15،883) الف اسرة عائدة بنسبة (53% )".

وتسببت الحرب الضارية ضد "داعش" على مدى ثلاث سنوات بدءا من 2014 بتدمير آلاف المساكن والبنى التحتية لقطاعات الكهرباء والتعليم والصحة وغيرها وهو ما يحول إلى الآن دون عودة النازحين لمناطقهم.

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