نائب رئيس البرلمان يعلن تأجيل جلسة يوم غد الاستثنائية وتحديد موعد جديد لها

2020/02/23 | 13:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أعلن النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، الاحد (23 شباط 2020) تأجيل الجلسة الاستثنائية المخصصة للتصويت على حكومة محمد توفيق علاوي إلى يوم الاربعاء المقبل، بدل الاثنين.

ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع)، عن الكعبي قوله، إن "جلسة مجلس النواب لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي ستعقد الاربعاء المقبل".

وتضاربت التصريحات بين رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ونائبه الاول حسن الكعبي، حول عقد الجلسة الاستثنائية للتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، يوم غد الاثنين.

حيث قال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، إن "البرلمان لن يعقد جلسته يوم الاثنين المقبل ما لم يقم رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، بإرسال منهاجه الوزاري وكابينته الوزارية".

وأضاف الحلبوسي في تصريح صحفي، إن "موعد الجلسة الاستثنائية لا يمكن تحديده قبل وصول المنهاج الوزاري وأسماء الوزراء بحكومة علاوي الجديدة" لافتا إلى أن "مجلس النواب لم يصله حتى الان أي شيء من رئاسة الحكومة الجديدة".

من جهته رأى النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، أن "مجلس النواب ملزم بعقد الجلسة الاستثنائية يوم الاثنين المقبل لمنح الثقة للحكومة المقبلة حسب دعوة رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي"، داعياً "المجلس للانعقاد استنادا للقانون".

وكان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، قد دعا، الاربعاء (19 شباط 2020)، مجلس النواب الى عقد جلسة استثنائية يوم الاثنين (24 شباط 2020)، من أجل التصويت على منح الثقة لحكومته الانتقالية المقبلة.

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