اعتقال 4 اشخاص ينصبون سيطرات في بغداد

2020/02/23 | 13:10 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني عراقي، الاحد، بأن قوة امنية اعتقلت اربعة اشخاص نصبوا سيطرات وهمية ضمن شارع ابو نؤاس وسط بغداد....

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