وزير الداخلية يشدد على ضرورة تسهيل آليات الحصول على البطاقة الوطنية

2020/02/23 | 13:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أجرى وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري جولة تفقدية زار خلالها عمل مديرية أحوال الكرخ وقالت الوزارة، في بيان تلقت “العهد نيوز”، إن “الياسري التقى خلال جولته بعدد من الضباط والمنتسبين العاملين، أوعز خلالها بتقديم أفضل الخدمات وتبسيط الإجراءات الإدارية المتبعة للإسراع بانجاز معاملات المواطنين”.وتابعت، أن “الوزير استمع إلى طلبات المواطنين […]

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