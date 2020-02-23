فشل جلسة البرلمان يهدد بسيناريوهات مفتوحة.. أدناها اقتحام الخضراء وأصعبها الفوضى

2020/02/23 | 13:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد يستمر العد التنازلي لعقد جلسة استثنائية للتصويت على الكابينة الوزارية لحكومة محمد توفيق علاوي، فيما تتأرجح التصريحات بشأن مؤيد ومعارض لعقد الجلسة أبرزها معارضة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي للتصويت على الكابينة.نواب وكتل سياسية أغلبية داخل مجلس النواب أكدوا إصرارهم على تمرير حكومة علاوي خلال الجلسة الاستثنائية التي من المقرر عقدها برئاسة […]

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