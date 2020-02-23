2020/02/23 | 13:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد لاعب فريق القوة الجوية أيمن حسين أن ثلاثيته أمام فريق الصناعات الكهربائية في الدور الثاني من الدوري الممتاز جاءت بتعاون وتكاتف الجميع وليس بمجهود فردي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أيمن حسين: تسجيل الثلاثية جاء بجهود الجميع) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أيمن حسين: تسجيل الثلاثية جاء بجهود الجميع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).