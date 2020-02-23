ملك الأردن يأمر بإرسال طائرة خاصة لإجلاء طفل أردني من العراق

2020/02/23 | 14:00 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أمر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، بإرسال طائرة خاصة إلى إقليم كردستان في العراق لإجلاء طفل أردني من هناك.وقال رئيس هيئة الأركان الأردنية المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، إنه أوعز بناء على "توجيهات ملكية سامية"، إلى قائد سلاح الجو الملكي الأردني بإرسال طائرة من نوع (C130) إلى مدينة أربيل لإجلاء الطفل الأردني، هاشم عبد الرحيم يوسف حسن، لنقله إلى أحد المشافي الأردنية.وأوضح اللواء الحنيطي أن الطائرة مزودة بطاقم متخصص بالخدمات الطبية الملكية.ولم تذكر الوكالة الاردنية الرسمية، تفاصيل عن حالة الطفل الأردني وحالته الصحية ونوع إصابته، فيما نقلت عن ذوي الطفل "بالغ شكرهم وتقديرهم للملك على هذه المكرمة الملكية واللفتة الإنسانية، مثمنين الدور الرائد للقوات المسلحة الأردنية".

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