2020/02/23 | 14:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الداخلية، اعتقال سبعة من تنظيم داعش الإرهابي في الموصل.

وقالت الوزارة في بيان إن فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة وتعاون المواطنين تمكن من إلقاء القبض على سبعة عناصر من عصابات داعش الإرهابية، وضَبَطَ عجلة تعود لأحد عناصر التنظيم في مناطق وأحياء عدن والزهراء والقاهرة في الجانب الأيسر لمدينة الموصل.

وأضاف البيان أن اثنين منهم كانا يعملان فيما يسمى بالحسبة وأحدهم كان يعمل فيما يسمى بديوان المساجد والبقية كانوا بصفة مقاتل فيما يسمى بديوان الجند خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الداخلية: اعتقال 7 من تنظيم “داعش” الإرهابي في الموصل) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الداخلية: اعتقال 7 من تنظيم “داعش” الإرهابي في الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).