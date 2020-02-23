2020/02/23 | 14:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلبوسي يدعو لاجتماع غدا لتحديد جلسة منح الثقة/ موسع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/23 | 14:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يدعو لاجتماع غدا لتحديد جلسة منح الثقة/ موسع) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يدعو لاجتماع غدا لتحديد جلسة منح الثقة/ موسع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).