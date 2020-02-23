خلال شهر.. أوامر قبض واستقدام بحق 86 مسؤولاً رفيعاً بينهم وزراء ونواب

2020/02/23 | 14:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة يوم الأحد عن صدور أوامر قبض بحق 86 مسؤولاً رفيعاً بينهم وزراء ونواب بتهم تتعلق بالفساد خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي.

وأوضحت الهيئة في بيان ورد لشفق نيوز، أنه "خلال الشهر الماضي صدر (90) أمر قبض واستقدام بحق (86) من ذوي الدرجات الخاصة، بينها (9) أوامر قبض و(81) أمر استقدام".

وبينت أن "من بين المشمولين بأوامرالاستقدام (3) وزراء سابقين ومن هم بدرجتهم و(3) من أعضاء مجلس النواب السابقين، و(6) وكلاء وزارة حاليِّين وسابقين، إضافة إلى (5) محافظين سابقين و(20) مديراً عاماً حالياً وسابقاً، و(40) من أعضاء مجالس المحافظات المنحلة".

وأضافت إنه "تمَّ إصدار أوامر قبضٍ بحق (3) محافظين و(4) مديرين عامين حاليِّين وسابقين، و(2) من أعضاء مجالس المحافظات المنحلة".

وأردفت الهيئة أن "المشمولين بأوامر القبض والاستقدام يعملون في وزارات الثقافة والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي والكهرباء والدفاع والصناعة والمعادن والبلديات والأشغال والنقل، إضافة إلى مجلسي النواب والوزراء والإدارات المحلية للمحافظات ومجالس المحافظات".

ويعد العراق من بين أكثر دول العالم فسادا بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.

وتأتي محاربة الفساد وملاحقة المسؤولين عنه، على رأس مطالب احتجاجات شعبية غير مسبوقة يشهدها العراق منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

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