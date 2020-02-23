2020/02/23 | 14:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن مدير منفذ جذابة الحدودي استئناف ايران تصدير السلع والبضائع غير النفطية الى العراق اعتبارا من صباح اليوم الاحد.وقال علي فرهودي إن الصادرات تتم بالتنسيق مع الجانب العراقي.وكان الجانب العراقي قد اغلق الحدود يوم الجمعة بسبب مخاوف من فايروس كرونا.وافاد تقرير لجمارك جذابة ان قيمة صادرات ايران من السلع و البضائع غير النفطية الي العراق بلغت 400 مليون دولار منذ بداية العام الايراني الجاري (بدأ في 21 مارس 2019).ويقع منفذ جذابة علي بعد 110 كيلومتر من شمال غرب مدينة اهواز مركز محافظة خوزستان (جنوب غرب).

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد يومين من الاغلاق بسبب كورونا.. ايران تعلن استئناف التصدير الى العراق) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد يومين من الاغلاق بسبب كورونا.. ايران تعلن استئناف التصدير الى العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).