تحالف سائرون: أية حكومة ستأتي إلى العراق ملزمة بإخراج القوات الأميركية

2020/02/23 | 14:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب عن تحالف سائرون جمال فاخر، أن إخراج القوات الأميركية من العراق لا مناص منه ولايمكن العدول عنه.

وعبر فاخر في تصريح صحفي عن رفضه لأي وجود أميركي داخل العراق، مبينا أن البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء المكلف يجب أن يتضمن تنفيذ هذا القرار.

واعتبر فاخر أنه من البديهي تنفيذ قرار البرلمان الذي صوت على إخراج هذه القوات في حال لم يضع علاوي في برنامجه الحكومي إخراج القوات الأميركية من العراق.

وأكد النائب عن تحالف سائرون أن القوات الأميركية لن تبقى في العراق خاصة بعد أن رفضها الشعب وصوت البرلمان على إنهاء وجودها، وبالتالي فإن أية حكومة ستأتي إلى العراق فهي ملزمة بإخراج هذه القوات.

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