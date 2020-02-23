2020/02/23 | 14:07 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجبت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي الكويتية، المعروفة بـ “الفاشنيستا” روان بن حسين، طفلتها الأولى من زوجها غير المعلَن، وذلك بعدما كانت خبّأت خبرَي زواجها وحملها لأشهر قبل أن تعود وتكشف عنهما خلال الفترة الأخيرة.ونشرت بن حسين صورة عبر إحدى صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيها مع طفلهتا الحديثة الولادة من دون الكشف عن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص روان بن حسين تنجب طفلتها الأولى وتنشر صورتها وكالة صدى الاعلام للانباء.

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