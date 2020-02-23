بعد ذعر الإشتباه باصابة “كورونا” في ذي قار.. الصحة العامة تكشف نتائج تحليل “المشتبه به”

2020/02/23 | 14:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشفت مديرية قسم الصحة العامة، عن نتائج فحص طالب عراقي يدرس في ايران، من محافظة ذي قار، والذي اشتبه باصابته في “كورونا” بعد قدومه من ايران وظهور اعراض الانفلاونزا عليه.وقال د.حيدر علي حنتوش مدير قسم الصحة العامة في تصريح صحفي، إن “نتائج للحالة المشتبهة بها في محافظة ذي قار ظهرت […]

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