موارد الأنبار لـ”العهد نيوز”: وجود أضرار في قنوات الري والمبازل في نهر الفرات

2020/02/23 | 14:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – خاص اقر مدير دائرة الموارد المائية في قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار رائد مظهر المحمدي اليوم الاحد، بوجود اضرار كبيرة في قنوات الري والمبازل في المدينة جراء قيام مجرمي داعش بعمليات تجاوز على نهر الفرات ابان سيطرته على مناطق مختلفة من مدن الانبار. وقال المحمدي، في حديث لـ”العهد نيوز”، ان “قنوات الري والمبازل […]

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