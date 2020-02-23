النزاهة تضبط مسؤولاً بجمرك زرباطية بسبب هدره أكثر من ملياري دينار

2020/02/23 | 14:11 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة، الاحد، عن تمكنها من ضبط مسؤول في مركز جمرك زرباطية في محافظة واسط، لتسبُّبه بهدر أكثر من ملياري دينار من المال العام.دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت […]

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