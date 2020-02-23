"حكومة علاوي".. الحلبوسي يدعو لاجتماع والكعبي يستبقه بتوقيت

2020/02/23 | 14:11 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يتضح بالضبط ما إذا كان الموعد الذي حدده الكعبي سيكون حاسماً في ظل الاعتراض الأخير الذي أبداه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي

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