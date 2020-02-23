2020/02/23 | 14:12 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أزاح رئيس المجلس السياسي الأعلى، القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية المشير الركن مهدي المشاط، الأحد، الستار عن أربع منظومات جديدة للدفاع الجوي هي منظومات ثاقب 1 وثاقب 2 وثاقب 3 وفاطر 1 التي جرى تطويرها بخبرات يمنية بحتة.وخلال افتتاحه معرض الشهيد عبدالعزيز المهرم للدفاعات الجوية، بحضور أعضاء المجلس السياسي الأعلى ورئيسي مجلسي النواب يحيى الراعي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ازاحة الستار عن أربع منظومات جديدة للدفاع الجوي اليمني وكالة صدى الاعلام للانباء.

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