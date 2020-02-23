ايران تعلن حالة وفاة ثامنة بفيروس كورونا

2020/02/23 | 14:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور للتلفزيون الرسمي اليوم الأحد إن إيران أكدت ظهور 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مضيفا أن العدد الإجمالي للوفيات في البلاد وصل إلى ثمانية.وقال جهانبور ”لدينا حتى الآن 43 حالة إصابة بالفيروس ووصل عدد الوفيات إلى ثمانية“.كانت إيران تؤكد منذ يوم الأربعاء أن إجمالي الإصابات بلغ 28 حالة بالإضافة إلى سبع وفيات جراء فيروس كورونا.

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